Челябинский сенатор Маргарита Павлова вошла в состав Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Предложение поступило ей накануне новогодних праздников

Член Совета Федерации РФ от Челябинской области Маргарита Павлова стала представителем российского сената в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ее кандидатура уже утверждена Советом палаты СФ, сообщает пресс-служба Совета Федерации.



Парламентская ассамблея ОБСЕ — представительский орган, сотрудничающий с межпарламентскими организациями. Совместно с Европарламентом, ассамблеями Совета Европы и НАТО ПА ОБСЕ формирует так называемые международные комиссии по наблюдению за выборами. Кроме того, Ассамблея оценивает выполнение целей ОБСЕ, обсуждает работу Совета министров иностранных дел, разрабатывает механизмы предупреждения конфликтов и поддержки демократических институтов в государствах-участниках Организации по безопасности и сотрудничеству.

«Накануне нового года пригласили войти в состав делегации СФ в ПА ОБСЕ. Обязательно буду держать в курсе о решениях и новостях с пленарных заседаний, чтобы, как всегда, получать от вас обратную связь в виде размышлений и мнений», — пообещала Маргарита Павлова.