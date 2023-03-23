Челябинский политолог прокомментировал речь Михаила Мишустина о борьбе с санкциями

Алексей Ширинкин заявил, что Западу не удалось убить российский рынок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления с традиционным отчетом перед депутатами Госдумы, подробно остановился на борьбе государства с западными санкциями, в особенности направленными против российского бизнеса. Речь главы кабмина комментирует челябинский политолог, руководитель агентства «Монитор» Алексей Ширинкин.



Михаил Мишустин отметил, что, несмотря на давление, бизнес в России смог выжить и даже нарастить объемы. Вовремя принятые федеральными и региональными властями меры поддержки позволили компаниям адаптироваться к новым условиям и направить усилия на восстановление разрушенных было логистических цепочек. Государство также помогало оборотными средствами, прежде всего за счёт линейки льготных кредитных программ. Системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, в энергетике, в сфере информационных технологий выдано более чем 1,5 триллиона рублей.

«Мы существенно облегчили предпринимательскую деятельность. Понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей. Зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчёта платежей государству. Предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулён НДС на гостиничные услуги», — напомнил Михаил Мишустин.

Челябинский политолог Алексей Ширинкин отмечает, что до сих пор есть скептики, которые сомневаются в том, что после пережитых санкций рынок сможет жить по правилам экономики. Но реальность демонстрирует другое.

«Сегодня есть сторонники внутри России, которые говорят о том, что нужно „сворачивать“ рынок. Настроения такие есть. Но мы видим, что управленческая логика премьера не такая. Мы видим речь идет о поддержке бизнеса, и бизнес остается, по сути, столпом выживания российской экономики. В этих непростых условиях логика рыночного подхода никуда не исчезает», — отмечает челябинский эксперт.

Глава кабмина также сообщил депутатам о повышении МРОТ, коснувшемся 17 миллионов человек. Кроме того, с 1 февраля в России проиндексировали материнский капитал на 11,9 процента. С 1 апреля прошлого года расширили ежемесячную выплату на всех нуждающихся родителей с детьми от 8 до 17 лет — её размер в среднем от 6 до 12 тыс. рублей в месяц на ребёнка. Наконец, усовершенствован механизм господдержки для людей: около 35 миллионов граждан получают адресные выплаты теперь автоматически или на основании лишь одного поданного дистанционно заявления.