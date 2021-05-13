Челябинский опыт субсидирования найма выпускников оценил Минтруд РФ

Алексей Текслер принял участие в совещании президента с членами правительства о рынке труда

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ и руководителями субъектов федерации. Алексей Текслер принял в нем участие. Губернатор Челябинской области поддержал программу восстановления занятости населения.

Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи, одним из вопросов стала ситуация на рынке труда. Реализацию федеральной программы по содействию занятости молодежи и субсидированию найма выпускников озвучил глава Минтруда РФ Антон Котяков. В Челябинской области эти меры были приняты в прошлом году.

«В прошлом году в Челябинской области мы реализовали аналогичную программу. Мы увидели дополнительную мотивацию у работодателей познакомиться с выпускниками, которые участвуют в программе. В итоге мы добились прироста трудоустройства выпускников вузов и учащихся учреждений среднего профессионального образования, и количество зарегистрированных в службе занятости выпускников сократилось у нас в два раза. Поэтому считаем эту программу востребованной, предложение Минтруда просим поддержать», — сказал Алексей Текслер.

На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области составляет 2,0%. К октябрю планируется, что рынок труда будет восстановлен к доковидному уровню.