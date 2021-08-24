Челябинский облсуд восстановил регистрацию одного кандидата в Госдуму

Число одномандатников в Челябинской области выросло до 50 человек

Челябинский областной суд обязал избирком по Златоустовскому одномандатному округу зарегистрировать на выборах в Госдуму кандидата от партии «Яблоко» Валентину Комкову, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе облсуда.



По данным пресс-службы, Челябинский облсуд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации общественницы из Миасса Валентины Комковой. Напомним, 4 августа, в последний день подачи документов в ОИК, Валентина Комкова утверждала, что ее не уведомили своевременно о том, что поданный ею ранее пакет документов на регистрацию в качестве кандидата-одномандатника от «Яблока» был неполон. Комкова намеревалась подать жалобу в ЦИК РФ, параллельно обратилась с иском к окружному избиркому в местный суд, но там потерпела поражение. Обжалование решения первой инстанции принесло свои плоды.

«Сегодня Челябинский областной суд удовлетворил административные исковые требования Валентины Комковой о признании незаконным решения Территориальной избирательной комиссии Златоуста от 13 августа 2021 года об отказе в регистрации в качестве кандидата и обязал административного ответчика зарегистрировать ее в качестве кандидата в ГД ФС РФ восьмого созыва по Златоустовскому одномандатному округу № 193. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе облсуда.

Таким образом, в выборах в Госдуму в Челябинской области будут участвовать не 49, а 50 кандидатов-одномандатников. Все они выдвинуты от политических партий, ни один из самовыдвиженцев не прошел сито первичного отбора и сбора подписей в свою поддержку.