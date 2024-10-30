Челябинский облизбирком приступил к нарезке округов к выборам в Заксобрание

Новая схема должна быть готова к 20 декабря

Избирательная комиссия Челябинской области приступила к работе по формированию избирательных округов для выборов в Законодательное собрание. Необходимость связана с тем, что в феврале 2025 года истечет 10-летний срок действующей схемы.

Избирательных округов будет 30, норма представительства в каждом из них будет определена с учетом численности избирателей на 1 июля 2024 года (2 миллиона 575 тысяч 498 человек). Также при определении новой схемы границы избирательных участков не должны пересекаться с границами избирательных округов.

Работу над схемой избирком должен завершить к 20 декабря 2024 года (по закону: не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных избирательных округов). ЗСО утвердит ее не позднее 18 февраля 2025 года.