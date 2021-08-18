Челябинский межвузовский кампус станет уникальным архитектурным объектом

Для разработки его облика будет объявлен международный конкурс

18 августа на совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что для разработки архитектуры межвузовского кампуса будет объявлен международный конкурс, сообщает пресс-служба правительства региона.



«Этот проект будет у нас на особом контроле. Мы создадим специальную команду, которая будет им заниматься. Проведем международный архитектурный конкурс для того, чтобы наш кампус в архитектурном плане был запоминающимся объектом в регионе и мог конкурировать с любыми другими подобными объектами в мире», — заявил Алексей Текслер.

Алексей Текслер назвал проект создания межвузовского кампуса мирового уровня прорывным. Напомним, о том, что будущий челябинский кампус в числе прочих получит федеральную поддержку, стало известно накануне, 17 августа. Ранее Текслер докладывал о проекте президенту России Владимиру Путину, идея нашла поддержку у руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой.

По задумке создателей, кампус должен стать не просто местом для проживания студентов и преподавателей трех вузов — ЮУрГУ, ЧелГУ и ЮУГМУ. Руководство университетов и власти региона уверены, что новый объект даст мощный толчок к развитию науки и системы высшего образования и позволит удерживать в Челябинской области выпускников школ, многие из которых сейчас предпочитают продолжать учебу за пределами Южного Урала.