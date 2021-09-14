Челябинский губернатор познакомился с главным росгвардейцем УрФО

Алексей Текслер пообещал генерал-полковнику Олегу Козлову помочь с развитием материальной базы национальной гвардии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с новым командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковником Олегом Козловым. На встрече также присутствовал начальник областного управления Росгвардии Александр Ясинский, сообщает пресс-служба главы региона.



Олег Козлов назначен руководить войсками национальной гвардии в Уральском округе только в августе 2021 года. Губернатор во время знакомства с генералом отметил оперативность нового командующего.

«То, что вы сразу приезжаете и смотрите, как и чем живут территориальные подразделения, — это очень важно. Я считаю, что у нас одно из лучших управлений Росгвардии в Уральском федеральном округе», — подчеркнул Алексей Текслер.

Главной темой встречи стали общие задачи по обеспечению безопасности и меры социальной поддержки для росгвардейцев.

«Хотелось бы выразить слова благодарности вам за помощь. Те машины, которые вы выделили, действительно выполняют задачу по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности», — обратился к губернатору Олег Козлов.

Алексей Текслер заметил, что Челябинская область и дальше будет помогать в укреплении материально-технической базы войск Росгвардии. Кроме того, глава региона поручил министерству социальных отношений оказать гвардейцам содействие в плане выделения путевок в детские лагеря и поддержал предложение Олега Козлова о строительстве жилья для сотрудников ведомства.

Напомним, после реформы 2016 года в России была сформирована новая силовая структура — федеральная служба войск национальной гвардии РФ. В нее вошли подразделения бывших Внутренних войск, ОМОН, СОБР, лицензионно-разрешительные отделы МВД и другие части. В Челябинской области Росгвардия, помимо работы по поддержанию общественного порядка, занимается охраной стратегических объектов (например, в ЗАТО). Кроме того, в Челябинске дислоцирован бывший 23-й отряд спецназа ВВ РФ, ныне — отряд СпН «Оберег». Большинство сотрудников Росгвардии имеют статус военнослужащих.