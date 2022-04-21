Челябинский депутат ЗСО вошел в федеральное руководство партии пенсионеров

Степан Фирстов намерен на новом посту заниматься проблемами медработников

Депутат ЗСО Челябинской области, лидер фракции «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в региональном парламенте Степан Фирстов избран в президиум Центрального совета своей партии. Как сообщает пресс-служба отделения РППСС на Южном Урале, это произошло на федеральном съезде политического объединения.



В Москве прошел съезд партии пенсионеров, в ходе которого партийное руководство в том числе обновило состав президиума Центрального совета. Сам Фирстов ранее занимал пост секретаря Центрального совета по вопросам здравоохранения и намерен продолжать работать в «медицинском» направлении.

«Состояние системы здравоохранения и здоровье граждан в современных условиях становится одним из ключевых факторов национальной безопасности страны. Но, к сожалению, продолжительность жизни в России продолжает снижаться, теперь до 71 года. В отрасли ощущается дефицит кадров, прежде всего, на селе и в малых городах, где врачей в 1,5 раза меньше необходимого, фельдшеров — почти в два раза. Поэтому предлагается к 2024 году увеличить финансирование здравоохранения до 8 процентов ВВП. Одна из главных задач — обеспечить доступность медицинской помощи независимо от региона проживания», — рассказал Степан Фирстов.

Напомним, на выборах в ЗСО Челябинской области в 2020 году партия пенсионеров добилась серьезного успеха: депутатами стали сам Степан Фирстов и его коллега Владимир Владимирский. Выборы в Госдуму в 2021 году закончились неудачей.

«Федеральной партии пенсионеров предстоит провести работу над ошибками после проигранной кампании в Госдуму-2021, когда они отдали „Новым Людям“ места пятой партии в парламенте. В партстроительстве на уровне региона Фирстов, в силу своей профессиональной деятельности, делает ставку на врачей и отработку тем здравоохранения. Теперь „медицинский разворот“ произойдет и у федеральной РППСС», — комментирует назначение Фирстова челябинский политолог Александр Мельников.