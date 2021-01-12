Челябинский депутат-колясочник заявил о сложении полномочий

Николай Ольховский объясняет свой шаг нехваткой средств на жизнь

12 января депутат Калининского райсовета инвалид-колясочник Николай Ольховский заявил, что отказывается от мандата. Сообщение он опубликовал в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Депутат здорового человека».



«Мне удалось собрать пожертвования челябинцев на сумму 29 000 рублей ежемесячно. Этого не хватит, чтобы я мог обеспечивать себя и свою семью», — написал Ольховский.

Ранее, 11 ноября 2020 года, он, также через соцсети, обращался к своим избирателям с просьбой оформить платную подписку на сообщество в ВК. Тогда Николай сообщал, что для продолжения полноценной работы депутатом он должен ежемесячно собирать 45 тысяч рублей, так как из бюджета деятельность районного парламентария не оплачивается. Сегодня он сделал вывод, что челябинцы не готовы поддерживать его работу материально. Кроме того, Ольховскому не удалось собрать команду помощников: по словам инвалида, в последние дни ему некого было попросить «сделать фотографии того, насколько плохо очищаются от снега тротуары, пешеходные переходы и остановки».

«В Челябинске не нашлось организации, готовой открыто и публично поддержать мою деятельность финансово. Хотя я очень благодарен нескольким людям из совершенно разных политических лагерей, которые предлагали варианты. Но все эти варианты я посчитал не совсем честными: среди них не было открытого и публичного», — резюмировал Николай Ольховский.

В беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» он сообщил, что одновременно с публикацией поста на тему «Я устал, я ухожу» закрыл все платные подписки. Предложений о финансовой помощи больше не поступало.

«Теперь займусь написанием кандидатской диссертации по нейронным сетям. Работа сложная, займет год-два. Получу звание кандидата наук и уеду из города», — поделился Ольховский ближайшими планами.

Напомним, в 2019 году независимый депутат Николай Ольховский был избран в райсовет Калининского района. Вел активную работу в соцсетях, заявляя, что борется за благоустройство района и реформу общественного транспорта, за создание доступной среды для горожан. Несколько раз крайне резко высказывался о работе городской администрации. Однако, по собственному признанию, остался разочарован реакцией на свои видеообращения по поводу сноса незаконных ларьков и ремонта пешеходных переходов: смотрели их тысячи челябинцев, но приходили поддержать его очно на встречи с сотрудниками городской администрации лишь единицы.

Официальное заявление о снятии полномочий Ольховский подал 12 января. Райсовет должен рассмотреть его до 28 числа.