Челябинский депутат Госдумы призвала Россию выйти из ВОЗ из‑за новой классификации педофилии

Внедряемая сегодня международная классификация болезней не считает недугами транссексуальность, гомосексуализм и педофилию

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова считает, что России срочно нужно выйти из Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ, по мнению депутата, превратилась в политическую организацию, действующую в угоду западным трендам, в частности, в 11-й версии международной классификации болезней таковыми уже не считаются различные сексуальные расстройства, в том числе — педофилия.



«Видела, многие уже обсудили, что организация вычеркнула из списка болезней транссексуальность и гомосексуализм, но меня поразило больше исключение из этого списка педофилии! Тяжелое психическое расстройство нам предлагают называть не педофилией, а „педофильным расстройством“ и призывают относиться с пониманием и даже сочувствием к страдающим этим недугом», — заявила Яна Лантратова в своем телеграм-канале.

По словам депутата, люди с «педофильным расстройством» должны обращаться за психиатрической помощью, только если им некомфортно жить со своей склонностью или если они обнаружат свое сексуальное влечение к детям. Между тем депутат еще до своего прихода в Госдуму много работала с детьми, в том числе пострадавшими от сексуальных преступлений.

«Отправила за решетку 73 педофила, и убеждена, что в некоторых случаях категорически нельзя отказываться от принудительной психиатрической диагностики и лечения. Например, если речь идет об осужденных за педофилию. Их нельзя выводить из-под юрисдикции психиатрии», — объясняет свою позицию Яна Лантратова.

Раскритикованная депутатом международная классификация болезней 11-го пересмотра была разработана ВОЗ в 2018 году. Это универсальный список болезней, который должен помочь сбору статистики о заболеваемости и смертности во всех странах-участниках ВОЗ. В России с начала 2022 года стартовал трехлетний период перехода на МБК-11. И, действительно, с начала года общественность и ряд врачей публично выступали с критикой перечня именно из-за отношения к педофилии, транссексуальности и подобным психическим болезням.

«Представители ВОЗ, если вы настаиваете на том, что педофилов не надо считать больными, я соглашусь с этим в случае, если обяжете их кастрировать. А пока предлагаю как можно скорее выйти из ВОЗ. Политической организации», — резюмирует между тем Лантратова.