Челябинский депутат Госдумы предлагает ограничить рекламу фастфуда и газировки

Яна Лантратова считает, что в рекламе вредной еды не должны сниматься дети и лидеры общественного мнения

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ получило предложение ограничить трансляцию рекламы фастфуда, снеков, сладкого и колбас в массмедиа. С такой инициативой к министру Максуту Шадаеву обратилась депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.



«Предложила ввести ограничения на трансляцию рекламных роликов фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий на телеканалах и других медианосителях для аудитории до 16 лет. В частности, предлагаю рассмотреть возможность ограничения рекламы вредной пищи на ТВ в интервале с 7 утра до 10 вечера, когда дети могут быть потенциальными телезрителями», — рассказала Яна Лантратова.

Вторая часть инициативы депутата — запрет на участие в рекламе вредной еды для несовершеннолетних, лидеров общественного мнения и непрофессиональных актеров. Кроме того, Лантратова считает, что не менее трети продолжительности телевизионных и интернет-роликов о фастфуде должно занимать сообщение о вреде таких продуктов для организма.

Реклама и продакт-плейсмент вредной еды должны повлечь за собой финансовую ответственность и для рекламодателя, и для распространителя информации, если ролики рассчитаны именно на несовершеннолетнюю аудиторию.

Лантратова в своем предложении ссылается на опыт других стран, где подобные ограничения уже введены для борьбы с подростковым ожирением. В России предупреждения о вреде фастфуда, в отличие от тех же сигарет и алкоголя, обязательными не являются.

«В 2018 году Роспотребнадзор уже выдвигал инициативу по маркировке продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира соответствующими цветами — „Светофор“. На сегодня такая маркировка в РФ обязательной не является и носит рекомендательный характер. Решение о нанесении такой индикации производитель принимает добровольно», — уточняет депутат.