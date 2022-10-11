Челябинский депутат Госдумы добивается запрета косметики Lamel

Яна Лантратова обратилась в Минпромторг с предложением отозвать продукцию компании

Косметика марки Lamel должна быть запрещена в России, полагает депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. Соответствующее письмо Лантратова и ее коллега Игорь Ананских направили главе Минпромторга РФ, вице-премьеру российского правительства Денису Мантурову.



«Из средств массовой информации стало известно, что бренд декоративной косметики Lamel Cosmetics сразу после теракта на Крымском мосту разместил публикацию циничного характера в запрещенной в России соцсети Instagram, поздравив подписчиков на украинском языке „С днем хлопка“ и приложив фото поврежденного дорожного полотна после взрыва. Кроме того, компания разработала и представила подборку вариантов „праздничного“ макияжа, посвященную подрыву конструкций моста», — объясняет свою позицию Яна Лантратова.

Депутаты предлагают Денису Мантурову «принять незамедлительные меры по отзыву продукции компаний недружественных стран, а также аффилированных с гражданами Украины и ввести запрет на реализацию продукции указанных компаний в России».

Как сообщало Первое областное информагентство, после распространения информации о «поздравлении» от Lamel крупнейшие магазины косметики в России (и в Челябинске в частности) убрали товары марки со своих полок. Пользователи также атаковали в соцсети страницу уральской сети магазинов Lamel, которая, по данным сети, не связана с британским брендом.