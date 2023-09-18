Челябинский депутат Госдумы предложила ввести в школах выборы директоров

Яна Лантратова полагает, что кандидата в руководители учебного заведения должны поддерживать 75 процентов учителей

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Яна Лантратова обратилась к федеральному министру просвещения Сергею Кравцову с предложением утверждать директорами школ только тех специалистов, которых поддерживают минимум три четверти педагогов заведения. Как пояснила депутат, причиной такого проекта стали массовые увольнения учителей в школах Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Яна Лантратова напомнила министру о двух скандальных ситуациях: в июле — августе 2023 года школу № 22 Екатеринбурга покинули сразу 20 учителей. 17 преподавателей уволились из школы № 338 в Санкт-Петербурге. В обоих случаях причиной ухода педагогов стали конфликты с директорами.

Лантратова, в Госдуме занимающая пост первого заместителя председателя комитета по просвещению, также приводит данные Российской академии образования: в первые пять лет после начала работы из школ навсегда уходят от 17 до 52 процентов молодых учителей.

«Исправить данную проблему поможет более широкое вовлечение педагогов в процесс назначения директоров школ. Для этого предлагается установить процедуру утверждения кандидатуры на пост директора школы квалифицированным большинством — 75 процентов педагогического состава учебного заведения», — объясняет депутат.

Кроме того, Яна Лантратова предлагает ввести для вновь назначенных директоров своеобразный испытательный срок: свои административные навыки новый руководитель должен проявить в течение двух месяцев. По итогам этого периода учителя и сделают вывод, устраивает ли их начальство.