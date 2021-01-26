Челябинским единороссам назначили куратора выборов в Госдуму

Контролировать работу южноуральских партийцев будет федеральный депутат с местными корнями

За работой челябинского регионального отделения на выборах в Государственную Думу (сентябрь 2021 года) будет наблюдать депутат российского парламента от Южного Урала Дмитрий Вяткин. Такое решение принято Центральным исполкомом партии, сообщил Первому областному информагентству источник в реготделении.



Сам Дмитрий Вяткин отказался комментировать новость. Источник же уточняет, что депутат должен будет участвовать в работе областного штаба и транслировать распоряжения федерального исполкома. Однако официально распоряжение относительно Дмитрия Федоровича в Челябинск пока не поступило.

Напомним, Дмитрий Вяткин работает в Госдуме уже третий срок подряд, в Челябинске он известен прежде всего как сын экс-председателя областного суда Федора Вяткина. Пока официально неизвестно, примет ли сам депутат участие в выборах по спискам ЕР и как это совместимо с его кураторством.