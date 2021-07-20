Челябинские врачи выдвигаются на выборы депутатов Госдумы

Трое медиков подали документы в Коркинский округ

Окружные избиркомы Челябинской области продолжают прием документов от выдвинутых политическими партиями одномандатников. 20 июля бумаги для участия в выборах в Госдуму подали представители разных партий. По данным пресс-службы окружной избирательной комиссии, самым популярным по итогам дня оказался Коркинский округ.

Коркинский округ во вторник, 20 июля, стал самым активным по количеству поданных заявлений на выборы депутатов Госдумы. Подал документы сюда представитель партии «Новые люди» Игорь Важенин. Здесь же выдвинулась и врач, и общественный деятель Наталья Таврина, которая представляет партию «Яблоко». Им противостоит коллега, единственный представитель «Партии роста» в Челябинской области по одномандатным избирательным округам, врач анестезиолог-реаниматолог областной клинической больницы № 3 Евгений Евсеев. По Коркинскому одномандатному избирательному округу выдвинулся и представитель «коммунистов», бизнесмен, Игорь Липатников.

Челябинский актив «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» распределил своих кандидатов по избирательным округам. Сегодня в Магнитогорском округе документы подал Александр Ишимов, а в Златоустовском — Степан Фирстов.

По Металлургическому одномандатному избирательному округу сегодня приняли три заявления от Андрея Талевлина, выдвинутого партией «Яблоко», депутата Заксобрания, «справедливоросса» Дмитрия Ларина и Александра Попова от «Российской партии свободы и справедливости».

По Златоусту партия «Новые люди» выдвинула бизнесмена Дениса Лезина. А в Челябинском избирательном одномандатном округе от «Российской партии свободы и справедливости» документы подан Андрей Яцун.

Напомним, сегодня документы на выдвижение подали Виталий Бахметьев и Владимир Павлов.