Челябинские эксперты поддержали блокировку рекомендательных сервисов в интернете

Ассоциация юристов России вышла с инициативой регулировать эту сферу в соцсетях и других онлайн-площадках

Рекомендательные сервисы предложили блокировать по желанию пользователей. С инициативой регулировать эту сферу в соцсетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах вышла Ассоциация юристов России. Она уже направила соответствующее предложение в Госдуму и Совет Федерации. Челябинские эксперты поддержали эту идею, сообщили в Центре управления регионом Челябинской области.

С рекомендательными сервисами пользователь сталкивается повсюду. Стоит один раз запросить у поисковой системы информацию или товар, как этот «запрос» будет появляться на каждом последующем сайте. Эксперты Ассоциации юристов России считают, что это может создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение. Поэтому алгоритмы необходимо подвергать независимой проверке. Более того, у каждого пользователя должна быть возможность отключать навязчивую рекламу по своему усмотрению.

Челябинский юрист Николай Попов считает, что предложение вполне обоснованное: Интернет сильно влияет на общественное мнение.

«Открывая ноутбук или смартфон, ваши устройства воспринимают то, о чем вы говорите, что обсуждаете. И каким-то образом это, возможно, обрабатывается. Почему возможно? Потому что эти сервисы достаточно закрытые и составляют коммерческую тайну каждой компании. Миллионы людей оставляют информацию о своих интересах, увлечениях, мнениях. Это такой институт исследования того, что хочет человек. Поэтому у представителей власти есть опасения, что информационная среда адаптируется под каждого человека и формирует его мнение о том, что ему нужно, что нравится и что правильно. Отсюда возникает вопрос безопасности», — пояснил Николай Попов.

Согласно инициативе комиссии, в закон «Об информации» необходимо ввести понятие «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса». Регулировать предлагается площадки, у которых более 100 тыс. пользователей в сутки и обрабатываются данные более 500 тыс. пользователей из России. Эксперты считают, пользователи должны сами отключать рекомендательные алгоритмы, при этом продолжать пользоваться самим сервисом без ограничений.

По мнению еще одного южноуральского эксперта адвоката Полины Портяновой, сами пользователи особой разницы не почувствуют, если сервисы возьмут под контроль. Однако она полагает, что инициатива на данный момент сложно реализуема.

«Инициатива подразумевает возможность отключения для пользователей нежелательного контента. Как спам, например. Идея хорошая, но как это сделать? Как бы так не случилось, что эта правовая норма станет „мертвой“. То есть по факту она есть, но на деле она неработающая. Самые хорошие идеи у нас часто отписываются, но не предусматривают механизма реализации», — рассказала Полина Портянова.

В комитете Госдумы по информационной политике поддержали предложение московского отделения Ассоциации юристов России отрегулировать работу рекомендательных сервисов. В нижней палате парламента считают, что у пользователей должно быть право выбора, смотреть «очищенный» алгоритмом контент или нет.