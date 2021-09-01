Челябинские эксперты обсудили попытки Запада дискредитировать выборы в Госдуму

Противопоставить этим информационным атакам можно позитивную повестку, большую явку и общественных наблюдателей

В Челябинске прошла пресс-конференция, посвященная проблеме легитимности выборов в Госдуму, которые состоятся 17—19 сентября. Представители общественных организаций и вузов обсудили попытки других государств «уронить» доверие к российской избирательной системе и посеять среди граждан сомнения в достоверности будущих результатов, сообщает пресс-служба Общественной палаты Южного Урала.



Главной темой встречи экспертов стали технологии делегитимизации выборов в Госдуму. Все участники дискуссии сошлись во мнении, что против России прямо сейчас идет масштабная информационная война.

«Не было ни одной крупной избирательной кампании, в которую не вмешивались бы США. Реальные факты вмешательства в российские выборы со стороны США и их партнеров существуют. Мы не кричим об этом повсеместно, предпочитаем разбираться с теми проблемами, которые у нас существуют. На протяжении прошлого года мы наблюдали активную кампанию по дискредитации общероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию. А сейчас мы наблюдаем тот же самый процесс на выборах в Госдуму. В этой связи хочу подчеркнуть, что вмешательство в выборы — это стандартная процедура для попытки государственного переворота за счет внешних факторов. Накануне выборов начинается кампания по их дискредитации, а после того, как выборы состоялись, происходит не менее массированная кампания по делегитимизации результатов, утверждается, что выборы сфальсифицированы», — рассказал член правления Российской ассоциации политической науки, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Владимир Шаповалов.

По словам Шаповалова, технология подрыва доверия к выборам включает внешние и внутренние инструменты. Внешний — это высказывания официальных политических институтов и государственных деятелей, журналистов, правозащитников с Запада. Внутренний — это, соответственно, заранее подобранные игроки внутри страны, которые, заявляя о фальсификации результатов выборов, выдают свою точку зрения за общественное мнение. В качестве примера Шаповалов привел недавнюю новость о том, что наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ недавно отказались приезжать в Россию на выборы, зато заранее заявили, что процедура нелегитимна: по их версии, в РФ не допускают к регистрации оппозиционных кандидатов, не пускают в политику женщин и так далее. Между тем, напомним, количество партий — участников выборов по сравнению с 2016 годом серьезно выросло, дамы в ряде партий выступают локомотивами, занимая первые места в федеральных списках, число претендентов на один мандат даже выросло.

С коллегой согласен ведущий аналитик Ассоциации специалистов по информационным операциям Константин Стригунов. Он рассказал, что сейчас иноагенты психологически готовят население к запланированным на будущее беспорядкам, чтобы максимально раскачать ситуацию в России. Этому служит, например, вброс многочисленных фейков, то есть недостоверных, но вызывающих эмоциональную реакцию сообщений. Технология по отражению таких атак в России сейчас тестируется, но единая система пока не заработала.

По мнению директора института экономики и управления Магнитогорского госуниверситета имени Носова, члена регионального Общественного штаба по контролю за выборами Натальи Балынской, одним из главных инструментов в отражении этого нападения являются общественные наблюдатели. Как сообщало Первое областное информагентство, с начала лета только в Челябинской области прошли обучение более четырех тысяч добровольцев, которые 17—19 сентября будут дежурить на всех без исключения избирательных участках региона. Кроме них есть еще наблюдатели от партий, от кандидатов-одномандатников. Но расслабляться все равно не стоит.

«Даже несмотря на присутствие столь мощной независимой силы, опасение, что некоторые участники политического процесса будут утверждать, что выборы нелегитимны, остается. Да, со многими нечистыми технологиями мы знакомы практически или теоретически („карусель“, „гармошка“ и т. д.). Опытного наблюдателя, который не один год принимает участие в выборах, или тех, кого хорошо обучили непосредственно перед выборами-2021, такими „фокусами“ не сбить с толку. Но нужно быть начеку и быть готовым к новым проявлениям нечистоплотных приемов и технологий. Так что наша задача — не просто теоретически освоить знания и представления о своих правах в процессе выборов, но и также максимально реализовать свои знания во время всех дней голосования на предстоящих выборах. Только так мы сможем убедить общественность, как внутри России, так и за ее пределами, в том, что выборы являются легитимными, а их результаты — это волеизъявление народа, которое нужно уважать», — заявила Наталья Балынская.

Наталья Балынская также отметила, что противопоставить информационным вбросам можно позитивную информационную повестку, посвященную будущим выборам. И разумеется, достоверность результатов выборов автоматически докажет большая явка граждан на участки для голосования.

