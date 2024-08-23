Челябинские «единороссы» собрали секретарей первичных отделений на крупнейший Форум

2024 объявлен в партии годом «первичек»

Сегодня, 23 августа, «Единороссы» собрали секретарей первичных отделений на крупнейший Форум. Плечом поддержки людей называл сегодня врио секретаря Генсовета партии, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев секретарей первичных отделений партии «Единая Россия». На встрече глав и секретарей местных отделений и координаторов партпроектов, руководителей фракций и депутатских центров приветствовал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Форум прошел в рамках года первичных отделений, который объявлен председателем партии Дмитрием Медведевым.

«Перед нами стоит задача — усилить вашу роль на региональном и федеральном уровне. Именно от первичек идет сигнал о том, что волнует людей. Вы — плечо их поддержки», — отметил Владимир Якушев.

Алексей Текслер, секретарь челябинского регионального совета партии «Единая Россия» обратил внимание, что впервые в истории Челябинской области собрался весь партийный актив. Он поблагодарил участников за труд.

«Считаю для себя честью работать в такой сильной и профессиональной команде. У нас есть уникальная возможность обменяться мнениями о насущных вопросах развития партии в регионе, услышать предложения, инициативы людей, которые работают на местах», — сказал губернатор.

Он также отметил, что прямой диалог с людьми — главный инструмент для работы.