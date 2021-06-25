Челябинские единороссы определились с кандидатом на довыборы в ЗСО

На место сложившего полномочия Вячеслава Ершова претендует гендиректор Челябинского цинкового завода

На довыборах в ЗСО Челябинской области, намеченных на 19 сентября, региональное отделение «Единой России» выдвинет генерального директора Челябинского цинкового завода Павла Избрехта, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе партии.



По данным пресс-службы челябинского регионального отделения ЕР, Павел Избрехт согласован как кандидат на мандат депутата Заксобрания, освободившийся после сложения полномочий Вячеславом Ершовым 17 июня.

«Наше предприятие рассматривает Челябинскую область как стратегическую территорию. Мы находимся в партнерских, очень конструктивных взаимоотношениях с областной властью. Мы реализуем значимые экологические и социальные программы. Участие в политической жизни региона и выдвижение в качестве кандидата в депутаты ЗСО рассматриваю как закрепление этих отношений на самом высоком уровне. Это серьезное доверие от губернатора, которое считаю очень важным оправдать», — сообщил Павел Избрехт Первому областному информагентству.

Павлу Избрехту 42 года, он родом из Свердловска (ныне Екатеринбурга). Имеет высшее юридическое образование, карьеру начинал на Среднеуральском медеплавильном заводе. В 2011 году вошел в число топ-менеджеров ООО «УГМК-ОЦМ», с конца 2014 года возглавляет АО «Челябинский цинковый завод». Награжден грамотами и благодарностями властей Свердловской и Челябинской областей, руководства Уральской горно-металлургической компании.