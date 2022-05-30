Челябинские единороссы определились с кандидатами на выборы в сентябре 2022 года

Среди победителей праймериз ЕР — ректор, врач и владелец кондитерской

Опубликованы результаты предварительного голосования «Единой России» в пяти муниципалитетах Челябинской области. Граждане определили, кто будет представлять ЕР на довыборах в советы депутатов трех челябинских районов, Сосновского района и в ЗСО по Троицкому избирательному округу, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе реготделения партии.



По данным пресс-службы, в предварительном голосовании по дополнительным выборам депутата ЗСО в Троицком одномандатном округе победу ожидаемо одержала ректор Южно-Уральского аграрного госуниверситета Светлана Черепухина. Руководитель вуза набрала более 5,7 тысячи голосов, а ближайший ее соперник — только 609. Мандат от Троицкого округа, напомним, стал вакантен после того, как депутат ЗСО Владимир Павлов в сентябре 2021 года выиграл выборы в Госдуму и стал парламентарием федерального уровня.

На довыборах в Совет депутатов Калининского района Челябинска победил главврач детской городской поликлиники № 8 Антон Рыжий. В Тракторозаводском районе партию будет представлять генеральный директор ООО «Мечта у Старой Башни», известной в городе кулинарии-кондитерской, Андрей Козлов. В Металлургическом районе праймериз ЕР выиграл помощник депутата ЗСО Олег Мальцев.

В Сосновском районе участники предварительного голосования отдали предпочтение гендиректору ООО «Шакман Ру» Амиру Эксмурзиеву.

Ожидается, что довыборы пройдут в Единый день голосования 9—11 сентября 2022 года.