Челябинская область вошла в топ регионов по комплексному развитию территорий — Марат Хуснуллин

Вице-премьер РФ рассказал о планах федерального правительства по КРТ на местах

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что Челябинская область — в числе регионов, где наиболее активно реализуется комплексное развитие территорий (КРТ), сообщили в пресс-службе федерального кабмина. В целом по России за первую половину 2022 года уже определено 738 участков, где с помощью механизма КРТ будет построено 114 миллионов квадратных метров жилья.



По словам вице-премьера, под комплексную застройку за первые шесть месяцев определено 27 тысяч гектаров земли в разных регионах России. Общая площадь застройки составит 146 миллионов квадратных метров, 114 миллионов из них — это жилье.

«В перспективе это даст нам полное обновление городов с эргономичными, комфортными для жителей районами», — отметил Марат Хуснуллин.

Как доложил зампреду правительства первый заместитель федерального министра строительства Александр Ломакин, на сегодня принято 128 решений о КРТ, утверждено 30 проектов по их планировке, выдано 60 разрешений на строительство с планируемым объемом ввода 1,2 миллиона квадратных метров жилья в 2022—2024 годах. Это поможет ускорить расселение аварийного и ветхого жилья, решить вопросы очередников, квартир для детей-сирот.

Хуснуллин заявил, что механизм комплексного развития наиболее активно используется в 11 субъектах Федерации. В первую очередь — в Москве и Московской области, но и Челябинскую вице-премьер упомянул в первой пятерке активных регионов.

Как сообщало ИА «Первое областное», одно из последних решений по КРТ в Челябинске было принято в начале июля: по инициативе администрации областного центра в скором времени будет запущена реновация микрорайона в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова. Здесь планируется возвести 15 тысяч квадратных метров жилья с соответствующей коммунальной и социальной инфраструктурой.