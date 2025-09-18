Челябинская область вошла в топ‑5 регионов — лидеров онлайн‑голосования

Явка по ДЭГ на Южном Урале составила около 88%

Челябинская область вошла в пятерку лучших регионов по числу проголосовавших через платформу дистанционного электронного голосования. Всего возможность принять участие в выборах через цифровую платформу в единый день голосования — 2025 была у жителей 24 регионов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на данные Минцифры России.

В регионе отмечена высокая активность избирателей: 88% граждан, оформивших заявки на участие в ДЭГ, получили электронные бюллетени и выразили свое мнение на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и органов местного самоуправления.

Рекордная явка — 91% — зафиксирована в трех округах (№ 1 — Верхний Уфалей, Снежинск, Нязепетровский и Каслинский округа; № 26 — Ленинский и Правобережный районы Магнитогорска и № 28 — Орджоникидзевский район Магнитогорска).

По оценке ведомства, такие показатели демонстрируют устойчивый интерес жителей к электронным форматам волеизъявления и подтверждают готовность региона использовать цифровые сервисы для повышения удобства и доступности выборов. Представленные данные также отражают положительную динамику вовлеченности в городских и муниципальных территориях области.