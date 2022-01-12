Челябинская область вошла в топ‑10 регионов с эффективным управлением по версии АПЭК

За год Южный Урал поднялся на пять позиций в федеральном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало результаты девятого исследования эффективности управления в субъектах РФ. Челябинская область за последний год поднялась в ежегодном рейтинге на пять позиций и заняла восьмое место.



Как сообщает руководитель АПЭК Дмитрий Орлов, безусловным лидером по качеству менеджмента, как и год назад, оказалась Тюменская область. На второе место вышла Москва, набравшая за год пять позиций. На четвертое место со второго опустилась Тульская область, Белгородская — с четвертого на пятое. Топ-10 покинула Сахалинская область, с десятого места опустившись на четырнадцатое. Зато Челябинская область вошла в число лидеров, поднявшись с тринадцатого места на восьмое.

«Главной заслугой региональных властей в 2021 году стало их активное участие в восстановлении экономики. По этой причине средний балл эффективности в рамках финансово-экономического блока вырос с 0,572 до 0,591 (в 2020 году он, напротив, упал)», — отмечает Дмитрий Орлов.

Между тем 13 января на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы стартует традиционный Гайдаровский форум (экспертный форум «Россия и мир»). В первый же день, по данным организаторов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в двух круглых столах, один из которых — «Как развивать бюджетный федерализм?» — как раз посвящен в том числе качеству управления на региональном уровне и способам измерения эффективности менеджмента.