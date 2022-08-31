Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 31 августа, провел рабочую встречу с командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ Сергеем Бойко. Глава региона отметил, что в последние годы Челябинская область сильно продвинулась в вопросах безопасности и продолжит сотрудничество с дислоцированными на ее территории частями Росгвардии.
«Мы активно взаимодействуем и по линии работы антитеррористической комиссии, решаем совместные задачи в гражданской плоскости — в первую очередь речь идет об охране социальных объектов: школ, детских садов и т. д. Считаю, за последние несколько лет мы сильно продвинулись в вопросах безопасности»,— подчеркнул Алексей Текслер.
Губернатор добавил, что Челябинская область продолжит оказывать поддержку дислоцированным на ее территории подразделениям Росгвардии для решения общей задачи по защите жителей и охране общественного порядка.
«Сегодня возникают новые задачи, продолжим совместно работать над антитеррористической защищенностью наших объектов и граждан»,— сказал Алексей Текслер.
Сергей Бойко в свою очередь отметил успешную работу управления Росгвардии по Челябинской области и поблагодарил главу региона за сотрудничество. В частности — за обеспечение техникой подразделений вневедомственной охраны.
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