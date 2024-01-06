Южный Урал сдал первую партию подписей в поддержку кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает специальный сайт Владимира Путина. Все собранные подписи направлены в штаб, который расположен в Гостином дворе в Москве.
«В Челябинской области мы видим масштабную поддержку. В некоторых пунктах сбора наблюдался настоящий ажиотаж — желающие подписаться в поддержку президента выстраивались в очередь», — прокомментировал доверенное лицо Владимира Путина в Челябинской области Юрий Болдырев.
Он напомнил, что в поддержку самовыдвижения Владимира Путина подписи начали собирать с 23 декабря. Сбор продлится до конца января. В Челябинской области пункты сбора подписей действуют в 17 городах, желающие могут оставить свои автографы в поддержку самовыдвижения Владимира Путина и в первичных отделениях партии «Единая Россия» во всех муниципалитетах.
Выборы главы государства пройдут весной, с 15 по 17 марта.
Ранее ЦИК России зарегистрировала группы избирателей для поддержки кандидатов-самовыдвиженцев Владимира Путина, Рады Русских и Анатолия Баташева, и их уполномоченных представителей.
Группам поддержки Екатерины Дунцовой, Ивана Отраковского и Александры Тищенко в регистрации отказано.