Челябинская область расширит взаимодействие с Ираном — Алексей Текслер

Губернатор обсудил взаимодействие с дружественной России страной на встрече с послом Исламской Республики Иран Каземом Джалали

Логистическое и экономическое сотрудничество, рост товарооборота и взаимодействие в сфере образования — такие темы обсудили на рабочей встрече губернатор Челябинской области Алексей Текслер и посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.



«Наша область приграничная и активно развивает внешнеэкономические связи. Товарооборот с Ираном увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом, необходимо наращивать объемы, тем более все возможности для этого есть. Важную роль в этом процессе играет межрегиональное сотрудничество. В течение прошлого года мы работали с провинцией Гилян. Подготовили проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве», — отметил в начале встречи Алексей Текслер.

Глава региона предложил подписать соглашение уже в ходе одного из будущих визитов в Иран. Совместная работа с Исламской Республикой действительно идет очень плотная. Так, в провинции Гилян сейчас ремонтируется площадка, предложенная Челябинской области под торговый дом, в рамках межрегионального сотрудничества идет работа по созданию торговых ирано-российских площадок.

Казем Джалали заверил губернатора Челябинской области, что наш регион рассматривается Ираном как один из приоритетных. Так, юго-западного партнера интересует развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», проходящего из Челябинской области через Казахстан и Туркменистан в Иран.

«Сегодня у нас есть возможность перевозить около двух миллионов тонн груза в год, а в перспективе увеличить этот объем до пяти миллионов. Мы развиваем нашу инфраструктуру в приграничных областях», — уточнил господин Джалали.

Посол заявил, что готов оказать поддержку Челябинской области в налаживании связей не только с провинцией Гилян, но и с другими провинциями Ирана, и рассказал об интересе его страны к совместным проектам в отраслях металлургии и машиностроения, которыми традиционно славится Южный Урал.

Алексей Текслер также затронул тему сотрудничества между вузами Челябинской области и Ирана и отметил, что на Южном Урале требуются специалисты со знанием персидского языка. Казем Джалали согласился с перспективами работы в сфере образования и пообещал оказать всю необходимую поддержку.