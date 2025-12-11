Челябинская область начинает подготовку к выборам в Госдуму 9‑го созыва

Губернатор Алексей Текслер обсудил план подготовки к масштабной кампании сентября с руководителем облизбиркома

На Южном Урале начинается подготовка к выборам в Государственную думу РФ девятого созыва. Организация масштабной кампании сентября 2026 года стала одной из основных тем встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера и председателя облизбиркома Евгения Голицына.

Начали разговор с обсуждения результатов выборов, состоявшихся в 2025 году. Отмечено, что все кампании были проведены в строгом соответствии с законодательством, в условиях открытости, легитимности и высокой явки избирателей.

Говоря о будущих выборах, губернатор подчеркнул, что планку, установленную в этом году, регион должен удержать.

«Проведение выборов такого уровня требует слаженной работы всех структур. Наша общая задача — создать максимально комфортные и прозрачные условия для голосования, чтобы каждый житель области мог реализовать свое избирательное право. Итоги 2025 года показали высокий уровень организации, и мы должны сохранить эту планку», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

В рамках организации кампании избиркому предстоит актуализировать регистр избирателей, обеспечить функционирование избирательных участков, провести обучение членов избирательных комиссий, а также обеспечить широкое информирование граждан.