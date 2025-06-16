Челябинская область лидирует по числу кандидатов со статусом участника СВО

На выборы в Заксобрание от «Единой России» направлено 46 кандидатов

В Челябинске прошла 42-я конференция регионального отделения партии «Единая Россия». На ней утвердили список кандидатов на выборы в областное Законодательное собрание, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В 42-й конференции приняли участие более 400 человек, среди которых члены регионального политического совета, кадровой комиссии, действующие депутаты ЗСО Челябинской области, победители предварительного голосования. Глава региона выступил с докладом.





«Около 240 тысяч южноуральцев сделали свой выбор в ходе открытой конкурентной борьбы, 783 кандидата из 3500 претендентов получили право представлять интересы жителей региона в сентябре на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и органов местного самоуправления от партии „Единая Россия“», — сказал губернатор Алексей Текслер.

92 победителя предварительного голосования — участники специальной военной операции. Челябинская область стала вторым в стране регионом по количеству кандидатов с таким статусом.

«Эта избирательная кампания отличается — не только у нас, но и по всей стране — участием бойцов СВО. Как сказал президент, это новая элита, те ребята, которые защищали и защищают наши рубежи на полях специальной военной операции. В Челябинской области таких кандидатов очень много. Мы на втором месте по стране по количеству кандидатов со статусом участника СВО. Они есть в составе списка и единого избирательного округа, и одномандатных округов», — сообщил председатель ЗСО Олег Гербер.





В рамках конференции прошло тайное голосование, в котором приняли участие 156 делегатов. На нем определили кандидатов от партии по единому и по одномандатным избирательным округам. В список по единому избирательному округу вошли 46 человек, возглавил его губернатор, секретарь регионального отделения партии Алексей Текслер.

«Самое главное направление партии — это работа с избирателями. Сегодня поставим задачу всем кандидатам выходить в народ, общаться, спрашивать о результатах нашей работы», — сказал член партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Олег Голиков.

Выборы в Заксобрание будут идти три дня — 12, 13 и 14 сентября.