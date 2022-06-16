Челябинская область и Республика Беларусь намерены развивать торговые связи и промышленную кооперацию

Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение с полномочным послом Республики

Соглашение о сотрудничестве с Республикой Беларусь подписали в рамках ПМЭФ-2022 губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко, сообщает пресс-служба регионального правительства. Документ регламентирует торгово-экономические отношения сторон.

Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве уже функционировало ранее, а сегодня было актуализировано. В рамках Соглашения стороны намерены поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъектами, расположенными на территории Челябинской области и Республики Беларусь, сохраняя и развивая производственные и технологические связи.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы импортозамещение, возможную локализацию совместных производств на территории Челябинской области, закупку техники для южноуральских муниципалитетов.