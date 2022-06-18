Челябинская область и Кыргызская Республика будут обмениваться деловыми визитами

Губернатор Алексей Текслер встретился с председателем кабмина Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым

17 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер на полях Петербургского международного экономического форума-2022 встретился с председателем кабмина и руководителем администрации президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым. Во время встречи были достигнуты соглашения об обмене деловыми визитами между регионами, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Киргизия для нашего региона значимый партнер, эта страна для нас важное окно в Азию»,— отметил Алексей Текслер.

Также губернатор рассказал Акылбеку Жапарову о промышленном и туристическом потенциале Челябинской области.

На ПЭМФ также обсудили опыт догазификации Челябинской области. Алексей Текслер рассказал, что в регионе построят 400-километровую сеть газопроводов и по проекту к голубому топливу бесплатно подключатся 90 тысяч домовладений.

Челябинская область заняла девятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Результаты исследования гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева представила на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, опыт Челябинской области по выпуску облигаций ДОМ.РФ применят для строек по всей России, о чем также сообщили на полях Петербургского международного экономического форума.