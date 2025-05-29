Челябинская область и Дом народов России объединяют усилия для укрепления межнационального согласия в регионе

Сегодня утром в Магнитогорске подписано соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 29 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Дом народов России» Анна Полежаева подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на реализацию государственной национальной политики в регионе, укрепление межнационального единства и гражданского согласия, сохранение этнокультурного и языкового многообразия, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Соглашение предусматривает обмен информацией, создание совместных рабочих групп и комиссий для решения задач в области гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма и защиты прав коренных малочисленных народов.

Анна Полежаева отметила, что сотрудничество с правительством Челябинской области позволит Дому народов России эффективно реализовывать свои задачи на региональном уровне, способствуя сохранению культурного наследия и развитию межкультурного диалога.