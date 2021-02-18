Челябинская область готовится встретить вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

В планах федерального чиновника — посещение различных объектов, от металлургического комбината до аэропорта

На 20 февраля запланирован рабочий визит в Челябинскую область заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Вице-премьер намерен посетить крупнейшие города — Челябинск и Магнитогорск, сообщает пресс-служба губернатора.



Во время рабочей поездки в Магнитогорск Марат Хуснуллин посетит ПАО «ММК», кроме того, ему будет презентован проект «Притяжение» — амбициозная программа по созданию суперсовременной, комфортной и экологичной городской среды.

Затем Марат Шакирзянович отправится в Челябинск. В областном центре вице-премьер намерен осмотреть новый терминал внутренних авиалиний аэропорта имени Курчатова, жилой комплекс Evo Park и строящуюся школу. Завершит рабочую поездку совещание, посвященное социально-экономическому развитию региона.

Напомним, в феврале в Челябинске уже побывала коллега Марата Хуснуллина вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее рабочая поездка была посвящена экологической обстановке и борьбе с загрязнением атмосферы в Челябинске.