Челябинская область будет развивать сотрудничество с Алтайским краем и Удмуртской республикой

Алексей Текслер подписал соглашения с главами двух субъектов РФ

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области встретился и с главами регионов. Сегодня Алексей Текслер подписал соглашения о двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве Южного Урала с Алтайским краем и Удмуртской республикой. Документы подписали глава Алтайского края Виктор Томенко и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Соглашения направлены на сохранение и расширение двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, создание условий для укрепления межрегионального сотрудничества, стремление обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и информацией по выбранным направлениям сотрудничества», — поясняет ведомство.

С главами российских регионов Алексей Текслер обсудил вопросы импортозамещения, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и туризма, организацию совместных бизнес-миссий.

Также Алексей Текслер сегодня подписал ряд других соглашений: о развитии ТЛК «Южноуральский», о возведении в Миассе экопромпарка, а также с представителями Почта Банка и Госрыбнадзора.