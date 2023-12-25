Челябинская молодежь вышла на флешмоб в поддержку Владимира Путина

Активисты высказались за его выдвижение на пост президента России

Сегодня у дворца спорта «Юность» в Челябинске растянули 30‑метровый триколор. Так челябинская молодежь высказалась в поддержку выдвижения на пост президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Около трехсот человек собрались сегодня, 25 декабря, в центре Челябинска. Активисты, студенты и общественники организовали флешмоб — они растянули огромный триколор длиной 30 метров и шириной 10 и озвучили лозунги в поддержку действующего президента. Сегодняшнее мероприятие молодые люди приурочили к выдвижению кандидатуры Владимира Путина на пост президента, выборы на эту должность состоятся 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Большинство собравшихся — студенты челябинских вузов и колледжей. Журналистам медиахолдинга «Первый областной» ребята рассказали, что в последние годы в регионе создаются молодежные и подростковые пространства, а выпускники средних и высших образовательных учреждений не боятся остаться без работы. Напомним, сегодня губернатор Алексей Текслер оставил свою подпись в поддержку Владимира Путина. Действующий президент идет на выборы в качестве самовыдвиженца, так как его поддерживают сторонники самых разных партий и идеологий.



Поддержать Владимира Путина могут все желающие южноуральцы. В 17 городах Челябинской области открылись пункты сбора подписей. Также в поддержку выдвижения действующего президента можно оставить подпись в любом первичном отделении партии «Единая Россия» в Челябинской области.