Челябинская «Единая Россия» уже определилась с преемником Мякуша на посту спикера ЗСО

На заседании президиума регионального политсовета партии была единогласно поддержана кандидатура первого вице-спикера Заксобрания — Александра Лазарева

11 ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер, выступая в качестве секретаря регионального отделения «Единой России», провел заседание президиума политсовета партии в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба главы региона, главным вопросом заседания стало утверждение отставки действующего на данный момент председателя ЗСО Владимира Мякуша и внесение на рассмотрение депутатов кандидата в руководители областного парламента.



Как сообщало ИА «Первое областное», накануне, 11 ноября, Владимир Мякуш подал заявление об отставке с поста председателя регионального парламента. Более того, бессменный на протяжении трех созывов (почти 16 лет) руководитель ЗСО намерен сложить мандат депутата. Владимир Викторович собирается продолжить работу в качестве советника губернатора.

«Благодарен Владимиру Викторовичу (Мякушу. — Прим. ред.) за проделанную работу, его старания, силы, за полное командное взаимодействие в течение всего времени совместной деятельности. Владимир Викторович был и остается преданным сторонником нашей команды, партии, а после сложения полномочий продолжит работать в качестве моего советника на благо региона и его жителей», — цитирует пресс-служба Алексея Текслера.

На смену Мякушу губернатор Алексей Текслер прочит первого вице-спикера ЗСО Александра Лазарева. Политсовет, по данным пресс-службы главы региона, уже одобрил это решение.

Напомним, в Законодательном собрании Челябинской области именно ЕР обладает подавляющим конституционным большинством, так что с большой уверенностью можно сказать, что решения руководства реготделения партии будут утверждены на пленарных заседаниях ЗСО Челябинской области.