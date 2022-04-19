Челябинск встретит первомайский автопробег профсоюзов России

Более 200 машин выстроят на площади Революции слова «1 мая» и символ Z

25 апреля в Челябинск прибывают участники автопробега, организованного Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной Федерации профсоюзов, в этот день рабочие челябинских предприятий намерены заодно провести масштабный митинг в центре города.



Девиз всероссийского автопробега, одной из самых масштабных акций ФНПР — «Zа мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». Автопробег стартовал 12 апреля по маршруту от Владивостока до Волгограда. Участники намерены поддержать трудовых людей и российскую армию.

25 апреля на площади Революции в Челябинске пройдет митинг с участием работников предприятий области, представителей власти и работодателей. Затем более 200 автомобилей выстроятся здесь в слова «1 мая» и Z.

После митинга автопробег стартует в Екатеринбург, 1 мая профсоюзники намерены встретить на Красной площади в Москве, а 9 мая прибыть в Волгоград.