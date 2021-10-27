Челябинск представил в качестве кандидата в состав областного избиркома Надежду Рыльскую

Ей предложена кандидатура заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам

Челябинская городская дума выбрала кандидатуру, которую направит в областную избирательную комиссию. Решение принято на заседании гордумы во вторник, 26 октября.

Председателем комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству избран Иван Горнов, председателем комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике — Виталий Родионов, который ранее исполнял обязанности председателя комиссии по МСУ. В связи с назначением Горнов прекращает полномочия заместителя председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу, его место займет Олег Толмачев.

«Принято решение „О представлении кандидатуры в состав избирательной комиссии Челябинской области“. В качестве члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса, работающего в избирательной комиссии не на постоянной (штатной) основе, предложена кандидатура заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Рыльской Надежды Сергеевны», — сообщили в пресс-службе челябинской городской думы.

Добавим, в связи с назначением Горнов прекращает полномочия заместителя председателя комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу, его место займет Олег Толмачев.