Бывший замглавы Саткинского района рассказал о планах на жизнь после отставки

Павел Баранов намерен до последнего отстаивать свою невиновность в получении взятки и не покидать Челябинскую область

Уже бывший заместитель главы Саткинского района Павел Баранов объяснил причины своего увольнения. Также он официально сообщил Первому областному информагентству, что не давал никаких признательных показаний в рамках уголовного дела о получении взятки.



Напомним, накануне, 26 января, стало известно о том, что первый заместитель главы Саткинского района Павел Баранов покинул этот пост по собственному желанию. Глава района Александр Глазков, комментируя отставку заместителя, заверил Первое областное информагентство, что увольнение не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении Баранова осенью 2021 года. Тогда следствие полагало, что замглавы Саткинского района получил 100 тысяч рублей от топ-менеджера ПАО «Ростелеком» (а после вице-мэра Челябинска) Олега Извекова за покровительство в реализации программы «Умный город».

Павел Баранов связался с ИА «Первое областное» для разъяснения ситуации.

«Ни тогда, ни сейчас я не давал признательных показаний, я невиновен. Суд и следствие не накладывали на меня никаких ограничений, иначе я не смог бы больше года продолжать работать в администрации. Однако это все-таки тяжелое испытание. Я расторг трудовой договор с администрацией по соглашению сторон, потому что в последнее время все чаще чувствовал выгорание. Наша с главой Александром Глазковым команда сделала очень много для Саткинского района, теперь я хочу отдохнуть хотя бы месяц», — рассказал Павел Баранов.

Павел Андреевич также уточнил, что у него уже есть предложения о работе, не обязательно в Саткинском районе, но в пределах Челябинской области.