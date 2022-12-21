Бывший вице‑мэр избран главой Калининского района Челябинска

За Владимира Шамне проголосовали 18 депутатов райсовета

21 декабря в Калининском районе Челябинска завершилась процедура утверждения нового главы. Руководителем администрации крупнейшего по числу жителей района Челябинска стал Владимир Шамне, до недавнего времени вице-мэр по строительству, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе городской администрации.



Напомним, Шамне покинул пост заместителя главы города 10 ноября и перешел на работу в калининскую администрацию. 21 ноября подал в отставку глава Калининского района Сергей Колесник, и Владимир Шамне был назначен и. о. главы, тогда же были запущены конкурсные процедуры.

Конкуренцию на конкурсе на соискание должности главы района экс-вице-мэру составили замглавы администрации Курчатовского района Константин Матыгин, калининский районный депутат Дмитрий Иванов и предприниматель Андрей Алексеев. В финал конкурса вышли Шамне, Иванов и Матыгин.

21 декабря депутаты райсовета окончательно определились с выбором: за Владимира Шамне проголосовали 18 человек, четверо поддержали Дмитрия Иванова.