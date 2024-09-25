Владимир Якушев занял должность первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.
Решение принято единогласно сегодня, 25 сентября, на 575‑м пленарном заседании Совета Федерации. Заседание открыло осеннюю парламентскую сессию.
На пост председателя Совета Федерации единогласно переизбрана Валентина Матвиенко.
Напомним, президент Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе 24 сентября.