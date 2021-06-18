Бывший омбудсмен Челябинской области подал в суд на казначейство

Алексей Севастьянов требует от государства компенсацию морального вреда за несправедливое уголовное преследование

Троицкий районный суд Москвы 30 июня рассмотрит иск бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова к государству. Ответчиком, как следует из информации на сайте суда, указано региональное управление федерального казначейства. Как сообщил корреспонденту Первого областного информагентства сам Алексей Севастьянов, он рассчитывает получить 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за уголовное преследование в прошлом.



Напомним, в 2017 году Алексей Севастьянов стал обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ). Следствие полагало, что годом раньше, во время избирательной кампании в Госдуму, Севастьянов в качестве руководителя реготделения партии «Родина» заключил договоры на изготовление агитационных материалов более чем на пять миллионов рублей, но не расплатился за них. «Родинцы» утверждали, что любые закупки дороже 100 тысяч должны были согласовываться с федеральным руководством политического объединения. Сам экс-омбудсмен настаивал на своей невиновности. В итоге в 2018 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

В беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» Алексей Севастьянов заявил, что в ходе расследования дела и ему, и его родственникам был причинен серьезный моральный вред.

«Полтора года шло следствие, за это время в СМИ вышло больше ста статей. Я был реабилитирован по тем событиям, Лопин (Виталий Лопин, на тот момент — прокурор Челябинской области. — Прим. редакции) должен был мне принести извинения. Он этого так и не сделал. СМИ также промолчали о моем праве на реабилитацию. Пострадали мои родные: одноклассники детей в школе позволяли себе оскорбительные замечания, что я украл деньги партии, родителям пришлось нелегко. Я сам в то время никуда не мог устроиться на работу, так как в информационной базе значился обвиняемым в уголовном преступлении. Это было преследование по политическим мотивам. Рекламные материалы были в поддержку партии „Родина“, а убытки пришлось закрывать мне. Поэтому раз есть возможность компенсации — я ею воспользуюсь», — утверждает Алексей Севастьянов.

Как сообщало Первое областное информагентство, в 2019 году в отношении Севастьянова было возбуждено еще одно уголовное дело, о покушении на мошенничество: следствие обвиняло его в незаконном получении гранта на поддержку сельхозпроизводителей. Летом 2020 года бывший уполномоченный по правам человека получил условный срок, позднее приговор был отменен вышестоящей инстанцией. На сегодня дело снова расследуется.