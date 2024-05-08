Бывший вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт поблагодарила южноуральцев за доверие

«Мы вместе сделали немало хорошего и важного для нашего родного региона»

Ирина Гехт, которая почти пять лет работала в должности первого вице-губернатора Челябинской области, переходит на работу в правительство Запорожья. В своем прощальном посте в телеграм-канале она поблагодарила жителей региона за доверие и совместную работу.

«Южному Уралу я посвятила годы работы и своей жизни. Старалась быть максимально открытой для людей, вникать в суть каждого вопроса. Огромную помощь мне оказывали и продолжают оказывать коллеги, друзья, знакомые. Не скрою, расставаться с Челябинской областью грустно. Но я получаю тысячи ваших сообщений в мессенджерах и звонках со словами поддержки и благодарности. Каждое из них вдохновляет меня: значит, мы вместе сделали немало хорошего и важного для нашего родного региона», — написала Ирина Гехт.

Она добавила, что Челябинская область — это мощь, потенциал и возможности для изменений к лучшему.

«А главное, это люди, которым не все равно», — закончила она свой пост благодарности.