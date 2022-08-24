Бойцы батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец» получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей

Законопроект о дополнительных мерах соцподдержки контрактников внес губернатор Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер внес в Законодательное собрание Челябинской области законопроект о дополнительных мерах поддержки в виде единовременной выплаты в размере 150 тысяч рублей для южноуральцев, принимающих участие в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе главы региона.

Дополнительная поддержка в виде единовременной выплаты в размере 150 тысяч рублей будет выплачиваться гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», формируемых в Челябинской области для последующего участия в проведении специальной военной операции.

Выплата будет назначаться по завершении периода участия в проведении боевого слаживания батальонов. Кроме того, по инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области участники именных батальонов за период со дня заключения контракта и по день завершения периода проведения боевого слаживания получают выплату в размере 2 тысяч рублей в сутки.

Напомним, что в Челябинской области в июле этого года начали формировать два добровольческих корпуса для участия в спецоперации на Украине — их назвали «Южноуралец» и «Южный Урал». Редакция Первого областного информагентства подробно рассказывала о том, кто из южноуральцев может подписать контракт с Минобороны, как и чем добровольцы обеспечены в ходе специальной военной операции на Украине.