Большинство молодых южноуральцев поддержат введение в РФ дистанционного голосования

Эксперты Общественной палаты Челябинской области обсудили, как изменится явка на выборах с появлением электронного голосования

На уровне Госдумы и регионов идет работа над поправками в законопроект, посвященный введению в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах разных уровней. Эксперты Общественной палаты Челябинской области также приняли участие в обсуждении документа и поделились с Первым областным информагентством своим видением востребованности «электронки» в регионе и России.



Напомним, одним из авторов законопроекта стал депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин. Ранее он рассказал Первому областному информагентству, что электронное голосование — не замена, а альтернатива традиционному походу на участки. Вводиться на выборах местного и регионального уровня оно будет по решению региональных же избиркомов, но после консультаций с ЦИК.

Директор института экономики и управления Магнитогорского технического госуниверситета Наталья Балынская убеждена, что с течением времени именно «дистанционка» на выборах будет становиться все более востребованной.

«По подсчетам демографов, на 2021 год представителей так называемого поколения „Z“, то есть людей, рожденных после 2000 года, было всего 21 процент. Но уже скоро соотношение численности населения будет значительно трансформироваться, и молодых избирателей, рожденных „с кнопкой на пальце“, станет заметно больше. Не забудем к ним приплюсовать активное среднее поколение, также живущее в Сети и качественно пользующееся благами интернета. Поэтому, когда некоторые противники ДЭГ рассуждают о доверии со стороны населения бумажным бюллетеням, всегда стоит уточнять: о каком населении они говорят? И какова доля этого населения в ближайшей электоральной перспективе?» — рассуждает Наталья Балынская.

Эксперт убеждена, что в ближайший электоральный цикл судьбу России будут определять именно избиратели, давно живущие в цифровой среде. Так что осторожность, по мнению Балынской, нужно проявлять скорее органам власти, избиркомам и политическим партиям, которые к новой реальности просто непривычны.

Эксперт Общественной палаты Челябинской области Сергей Зырянов также сообщил, что, по данным соцопроса ВЦИОМ, уже сегодня 30 процентов россиян готовы голосовать на ближайших выборах именно дистанционно. В дальнейшем эта доля будет расти, так что разработчикам поправок уже сегодня надо сосредоточиться на технической стороне вопроса: сроках подачи заявления на ДЭГ, порядке подтверждения личности избирателя, защите прав граждан при сбоях в работе интернета.



«Продуманные и качественные поправки в закон „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ“ не просто своевременны, они открывают новую веху в развитии института голосования в нашей стране», — утверждает Наталья Балынская.

Сергей Зырянов напоминает, что внедрение ДЭГ по факту началось уже давно.

«Этот шаг ожидаемый, потому что подготовка к принятию этого законопроекта началась с 2019 года, когда в Москве впервые было проведено дистанционное электронное голосование. Что говорит законодатель, предлагая внедрять эту правовую норму широко и на системной основе? Он говорит о том, что это более удобно для избирателей, особенно в условиях пандемии. Кроме того, законодатель обращает внимание, что новая технология ДЭГ проста и доступна практически всем избирателям разных возрастов. Конечно, более интересна эта система молодежи, а также тем гражданам, которые в совершенстве владеют компьютером. Но соцопросы тоже подтверждают готовность населения участвовать в ДЭГ», — рассказал Сергей Зырянов.



