Больше четверти жителей Челябинской области проголосовали за кандидатов в Госдуму

В пятерках лидеров и аутсайдеров наметились изменения

В 20-00 18 сентября подошел к концу второй день выборов депутатов Государственной думы России. По итогам двух суток голосования на избирательных участках Челябинской области побывали 27,27 процента имеющих право заполнять бюллетени граждан, сообщает пресс-служба регионального избиркома.



ЗАТО Трехгорный по-прежнему занимает первое место среди муниципалитетов области по явке: к концу второго дня голосования со своим выбором здесь определились 48,02 процента жителей. В ТОП-5 лидеров по явке прорвался Локомотивный городской округ: если на 15 часов 18 сентября число проголосовавших здесь насчитывало 35,42 процента, то к 20 часам — уже 43,99 процента. Это, пожалуй, самый значимый рывок в явке по Челябинской области.

В числе лидеров остались также Троицк (47,32 процента), Нагайбакский район (46,47 процента), Снежинск (42,2 процента). Кизильский район опустился сразу со второго на восьмое место, набрав за последние пять часов голосования лишь чуть больше двух процентов — с 39,13 процента проголосовавших на 15 часов до 41,24 процента на 20-00. Зато подтянулись Октябрьский и Каслинский районы, в обоих число активных избирателей перевалило за 42-процентный рубеж.

По-прежнему последними по явке в списке муниципалитетов остаются Курчатовский, Калининский и Центральный районы Челябинска — 18,77, 18,98 и 19,34 процента проголосовавших соответственно. На четвертом с конца месте — Златоуст (19,72 процента), на пятом — Миасс (20,69 процента), потерявший две позиции.

В региональном общественном штабе наблюдения и контроля за выборами считают снижение явки вечером субботы естественным. Пока по большинству прогнозов активность южноуральцев на федеральных выборах по итогу окажется не ниже, чем пять лет назад, когда на голосование за кандидатов в депутаты Госдумы отводился только один день. Кроме того, 19 сентября, напомним, заработают 18 временных участков для голосования — 4 в следственных изоляторах и 14 в медицинских учреждениях. В абсолютном исчислении прирост они дадут небольшой из-за малочисленности контингента, зато можно ожидать, что в выборах на этих пунктах примут участие чуть ли не все их вынужденные обитатели.