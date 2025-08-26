Более 4,5 млн бюллетеней напечатают к выборам в Заксобрание

Бюллетени будут как стандартные, так и для голосования через КОИБ

Для выборов депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва напечатают 4 миллиона 639,2 тысячи избирательных бюллетеней, сообщает пресс-центр облизбиркома.

Бюллетени будут двух видов: по 30 одномандатным округам, где выбирают конкретного кандидата, и по единому избирательному округу, где голосуют за партии.

«Каждого вида бюллетеней будет напечатано по 2 миллиона 319,6 тысячи экземпляров, из них 1 702 500 — стандартных, 617 100 — для голосования с помощью КОИБ», — сообщили в избиркоме.

Все бюллетени будут напечатаны не позднее 29 августа и после печати переданы в окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинске КОИБами будет оборудовано 378 избирательных участков.