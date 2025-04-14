Более 300 человек выдворены из Челябинской области с начала года

В регионе проводится операция «Нелегальный мигрант»

На Южном Урале стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Полиция усилила контроль за нарушением миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

С начала 2025 года правоохранительные органы региона возбудили 430 уголовных дел и задокументировали 3475 административных правонарушений в сфере миграции.

В результате оперативных мероприятий принято 300 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы России, фактически выдворено 313 человек, из них 226 — в принудительном порядке. Кроме того, 18 лиц, отбывших наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, депортированы в свои страны. Въезд в Россию закрыт для более чем 700 мигрантов.

Граждан, располагающих информацией о нарушениях миграционного законодательства, просят сообщать по телефонам: 733-57-99 и 733-57-80.