Более 3,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами. Такие данные озвучило министерство обороны РФ в ходе брифинга о проведении спецоперации на Украине на 25 марта 2022 года.
«Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану. Безусловным приоритетом действий российских вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения», — резюмировал генерал-майор Игорь Конашенков.
- По данным ведомства, за неделю с Украины на территорию Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков.
- Все захваченное ВС РФ в ходе спецоперации вооружение и военная техника, в том числе иностранного производства, передается ЛНР и ДНР.
- Готовность сражаться на стороне ДНР и ЛНР выразили более 23 тыс. иностранцев из 37 государств. Руководство республик отказалось от помощи иностранных добровольцев.
- ВС РФ продолжат плановое проведение специальной военной операции на Украине до полного выполнения задач, поставленных президентом.
- Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов уничтожены 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» — 35, из 180 С-300 и «Бук М1» — 148, из 300 РЛС различного назначения — 117.
- Российские военные будут незамедлительно реагировать соответствующим образом на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной.
- В районе боевых действий на Украине разрушены 127 мостов, все они взорваны украинскими националистами, чтобы сдержать наступление.
«Хочу особо отметить, что принимающие участие в операции российские военнослужащие, мужественно и самоотверженно выполняют свой воинский долг. К настоящему времени уже более 3,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами», — отметил Игорь Конашенков.
Также ведомство озвучило потери среди российских бойцов: на 25 марта погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжат выполнение специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач.