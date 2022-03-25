Более 3,5 тысячи российских военных на Украине получили государственные награды

Минобороны озвучило последние сведения о результатах проведения спецоперации

Более 3,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами. Такие данные озвучило министерство обороны РФ в ходе брифинга о проведении спецоперации на Украине на 25 марта 2022 года.

«Хочу подчеркнуть, что специальная военная операция проводится строго по утвержденному плану. Безусловным приоритетом действий российских вооруженных сил в ходе операции является исключение напрасных жертв среди мирного населения», — резюмировал генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, за неделю с Украины на территорию Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков.

Все захваченное ВС РФ в ходе спецоперации вооружение и военная техника, в том числе иностранного производства, передается ЛНР и ДНР.

Готовность сражаться на стороне ДНР и ЛНР выразили более 23 тыс. иностранцев из 37 государств. Руководство республик отказалось от помощи иностранных добровольцев.

ВС РФ продолжат плановое проведение специальной военной операции на Украине до полного выполнения задач, поставленных президентом.





Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов уничтожены 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» — 35, из 180 С-300 и «Бук М1» — 148, из 300 РЛС различного назначения — 117.





Российские военные будут незамедлительно реагировать соответствующим образом на попытки закрыть воздушное пространство над Украиной.





В районе боевых действий на Украине разрушены 127 мостов, все они взорваны украинскими националистами, чтобы сдержать наступление.

«Хочу особо отметить, что принимающие участие в операции российские военнослужащие, мужественно и самоотверженно выполняют свой воинский долг. К настоящему времени уже более 3,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил за проявленный героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции награждены высокими государственными наградами», — отметил Игорь Конашенков.

Также ведомство озвучило потери среди российских бойцов: на 25 марта погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжат выполнение специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач.