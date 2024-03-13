Порядка девяти процентов зарегистрированных избирателей Челябинской области выбрали дистанционное электронное голосование в качестве способа волеизъявления на выборах президента России, которые состоятся 15—17 марта 2024 года. Об этом сообщил председатель облизбиркома Евгений Голицын.
«Прием заявлений на участие в ДЭГ и на голосование по месту нахождения завершен 11 марта. Желание проголосовать дистанционно изъявили более 226 тысяч жителей региона, по месту нахождения — более 61 тысячи избирателей», — сообщил Евгений Голицын.
ДЭГ состоится на сайте vybory.gov.ru с 8 часов утра 15 марта до 20 часов 17-го. Для доступа к голосованию необходимо авторизоваться на портале ДЭГ с использованием данных портала «Госуслуги» и подтвердить личность цифровым кодом из СМС-сообщения, отправленного на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале.
Напомним, все, кто подал заявление на ДЭГ, проголосовать обычным образом на избирательных участках уже не смогут.