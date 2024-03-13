Более 226 тысяч южноуральцев будут голосовать за президента дистанционно

Все, кто подал заявление на ДЭГ, не смогут голосовать на обычных участках

Порядка девяти процентов зарегистрированных избирателей Челябинской области выбрали дистанционное электронное голосование в качестве способа волеизъявления на выборах президента России, которые состоятся 15—17 марта 2024 года. Об этом сообщил председатель облизбиркома Евгений Голицын.

«Прием заявлений на участие в ДЭГ и на голосование по месту нахождения завершен 11 марта. Желание проголосовать дистанционно изъявили более 226 тысяч жителей региона, по месту нахождения — более 61 тысячи избирателей», — сообщил Евгений Голицын.

ДЭГ состоится на сайте vybory.gov.ru с 8 часов утра 15 марта до 20 часов 17-го. Для доступа к голосованию необходимо авторизоваться на портале ДЭГ с использованием данных портала «Госуслуги» и подтвердить личность цифровым кодом из СМС-сообщения, отправленного на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале.

Напомним, все, кто подал заявление на ДЭГ, проголосовать обычным образом на избирательных участках уже не смогут.