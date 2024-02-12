Более 210 тыс. жителей УрФО подали заявки на дистанционное электронное голосование

В том числе более 80 тысяч — южноуральцы

Полномочный представитель президента РФ на Урале Владимир Якушев поручил обеспечить информационную безопасность в ходе дистанционного электронного голосования на выборах главы государства в марте текущего года. Задачу полпред поставил в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами регионов, входящих в УрФО.

«Дистанционное электронное голосование в регионах УрФО на выборах такого масштаба будет проводиться впервые. Только два региона получили такую возможность — это Свердловская и Челябинская области. Поэтому при организации ДЭГ важно помнить об информационной безопасности», — подчеркнул Владимир Якушев.

Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России стартовал 29 января. За первые две недели в УрФО зарегистрировались более 210 тысяч избирателей: 132,3 тысячи — на Среднем, 81,9 тысячи — на Южном Урале.

Заявление ДЭГ можно подать через «Госуслуги» до 24:00 мск 11 марта 2024 года. Жители, подавшие заявление ДЭГ, будут исключены из списка избирателей на участке по месту жительства и не смогут получить бумажный бюллетень.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.